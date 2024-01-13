Fenerbahçe'de ayrılık! Samet Akaydin, Panathinaikos'a imza için Atina'da: Fatih Terim sözleri...

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Kadrosuna Bonucci'yi katan Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile yollar ayrıldı. Milli futbolcu, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer oldu.

ATİNA'YA GİTTİ! İLK SÖZLERİ...

Sözleşme imzalamak için Atina'ya giden Samet Akaydin, havalimanında açıklamalar yaptı.

Burada Arao var, Fenerbahçe'de beraber oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum.

"FATİH TERİM ÇAĞIRINDA İKİNCİ KEZ DÜŞÜNMEDİM"

Fatih Terim'in de rolü oldu. Beni Panathinaikos'a çağırdığında iki kez düşünmedim. Şampiyonluğu kazanmayı hedeflememiz çok önemli ve gelmemin nedenlerinden biri de buydu. Hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak. Umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız.

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KİRALIK GİDİYOR

Geçen sezon devre arasında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye 3.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Samet, Panathinaikos'a sezon sonuna kadar kiralık transfer oldu.