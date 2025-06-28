Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı sürüyor: İki yıldız daha bavullarını topladı!

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Gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, kadroyu boşaltma operasyonu devam ediyor.

Fenerbahçe’nin geçen yaz en önemli transferlerinden biri olan Sofyan Amrabat, 12 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina’dan 2 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına kiralanmıştı.

AYRILMASI BEKLENİYOR

Ancak 28 yaşındaki futbolcu, genel performansıyla beklentilerin çok altında kaldı. Sarı-lacivertliler, zorunlu olarak Amrabat’ın bonservisi aldı ama başarılı oyuncunun takımda kalması beklenmiyor. Kanarya, orta saha için arayışlara başladı ve Thomas Partey’i kadroya katmak için uğraşıyor.

TALİPLER VAR

Yerine adam bakılan Sofyan Amrabat’a da ilgi var. İtalyan ekipleri Napoli ve Atalanta, yıldız futbolcunun peşinde. Ayrıca yerli statüsünde sayıldığı Suudi Arabistan’dan takımlar da başarılı oyuncuyla yakından ilgileniyor.

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BEKLENTİ 12 MİLYON EURO

Fenerbahçe, bonservis için ödenen 12 milyon euroya yakın bir rakama Faslı oyuncuyu satmak istiyor.

BECAO DA KENDİSİNE TAKIM ARIYOR

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Jose Mourinho döneminde fazla forma şansı bulamadı.

Becao, 15 Aralık’taki Başakşehir maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığıyla sezonu erken kapattı. Temmuz'da takımla çalışmalara başlamaya hazırlanan tecrübeli stoper, kendisine yeni kulüp aramaya devam ediyor.

Menajeri, Becao’yu geçen yaz isteyen Udinese ile temas kurdu. Fransa’dan Nantes’ın yanı sıra ülkesi Brezilya’dan da Sambacı’ya ilgi var.