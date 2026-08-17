Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı sürüyor! Fred ve Cherif sonrası bir veda daha

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Sol kanat ve orta saha transferleri için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de 24'e yükselen yabancı oyuncu kontenjanını azaltma çalışmaları hız kazandı.

Fred'i 2 milyon euro karşılığında Atletico Mineiro'ya gönderen ve Sidiki Cherif'i de Coventry City'ye 25 milyon euroya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Anthony Musaba da ayrılık kervanına katılmak üzere.

İngiliz gazeteci Pete O'Rourke'un haberine göre; İngiltere 2. Lig (Championship) ekiplerinden Norwich City, Anthony Musaba'nın satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Haberin Devamı

CHAMPIONSHIP'İ YAKINDAN TANIYOR

Norwich City yönetiminin 2023-2025 yılları arasında Sheffield Wednesday formasıyla İngiltere Championship tecrübesi bulunan Anthony Musaba'nın kısa sürede lige ve takıma adapte olacağını düşünerek bu transferde ısrarcı olduğu ve gerçekleştirdiği belirtiliyor.

5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Fenerbahçe, Musaba'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında sözleşmesindeki 5 milyon euroluk serbest kalma maddesini aktifleştirerek kadrosuna katmıştı.

24 MAÇTA 2 GOL - 6 ASİST

Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 24 resmi maça çıkan Hollandalı sol kanat oyuncusu, sahada bulunduğu 1250 dakikada 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi.