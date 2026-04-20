Fenerbahçe'de ayrılık! Menajerine 'takım bul' dedi

#Fenerbahçe#Ederson#Rizespor
Fenerbahçede ayrılık Menajerine takım bul dedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 08:26

Fenerbahçe, zirve yarışında ağır yara aldığı Rizespor maçı sonrası ayrılığa hazırlanıyor. Sarı lacivertli isim, menajerine takım bulması yönünde talimat verdi.

Kadıköy'deki kritik Çaykur Rizespor maçındaki büyük hatasıyla takımını galibiyetten eden tecrübeli kaleci Ederson'un, Fenerbahçe’den ayrılmak için menajerine talimat verdiği öne sürüldü.

Brezilyalı file bekçisi, sezon boyunca zaman zaman tepkilerin hedefi oldu. Eşi Lais Moraes’e sosyal medyadan gelen mesajlar birçok kez gündem oldu.

Fenerbahçede ayrılık Menajerine takım bul dedi

Ederson, Rizespor maçının son saniyesindeki büyük hatasıyla galibiyete mal olunca hedef tahtasına oturtuldu.

Bu kez takım içinde de Sambacı’ya tepki geldiği öne sürüldü. Ederson’un yaşanan son olaylar sonrası Fenerbahçe defterini kapattığı iddia edildi.

Fenerbahçede ayrılık Menajerine takım bul dedi

Deneyimli file bekçisinin, menajerinden yeni takım arayışlarına başlamasını istediği öğrenildi.

Öte yandan, Ederson’un eşi Lais Moraes de sosyal medya hesabında yorumlara kısıtlama getirdi.

#Fenerbahçe#Ederson#Rizespor

