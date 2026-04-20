Fenerbahçe'de ayrılık! Menajerine 'takım bul' dedi

Haberin Devamı

Kadıköy'deki kritik Çaykur Rizespor maçındaki büyük hatasıyla takımını galibiyetten eden tecrübeli kaleci Ederson'un, Fenerbahçe’den ayrılmak için menajerine talimat verdiği öne sürüldü.

Brezilyalı file bekçisi, sezon boyunca zaman zaman tepkilerin hedefi oldu. Eşi Lais Moraes’e sosyal medyadan gelen mesajlar birçok kez gündem oldu.

Ederson, Rizespor maçının son saniyesindeki büyük hatasıyla galibiyete mal olunca hedef tahtasına oturtuldu.

Bu kez takım içinde de Sambacı’ya tepki geldiği öne sürüldü. Ederson’un yaşanan son olaylar sonrası Fenerbahçe defterini kapattığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Deneyimli file bekçisinin, menajerinden yeni takım arayışlarına başlamasını istediği öğrenildi.

Öte yandan, Ederson’un eşi Lais Moraes de sosyal medya hesabında yorumlara kısıtlama getirdi.