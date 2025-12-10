Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın: Menajeri transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de iki gün önce Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı. Ocak ayında sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı savunmacı için transfer iddiaları gelmeye başladı.

FIORENTINA İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fiorentina, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'yu gündemine aldı.

Fiorentina Sportif Direktörü Roberto Goretti'nin Udinese'de oynadığı dönemden bu yana Becao'yu beğendiği ve Brezilyalı savunmacının sarı-lacivertli kulüpteki durumunu kendileri için bir avantaj olarak değerlendirdiği belirtildi.

Fiorentina, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'yu da kadrosuna katmıştı.

MENAJERİ TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İTALYA'YA GİTTİ

Becao'nun menajeri Luciano Ramalho'nun transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gittiği belirtilirken, Brezilyalı stoperin Ocak ayında Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacağı kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüple 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Becao'nun transfer bedelinin yüksek olmayacağı belirtilirken, "6 aylık maaşını karşılaşmak yeterli olabilir" ifadeleri kullandı.

8,3 MİLYON EUROYA GELDİ: 2,5 YILDA 38 MAÇTA OYNAYABİLDİ!

Temmuz 2023'de Udinese'den 8,3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Becao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 66 maç kaçırdı.

29 yaşındaki Brezilyalı stoper, Fenerbahçe formasıyla iki buçuk yılda yalnızca 38 maça çıkabildi ve 2 gol - 1 asist üretti.