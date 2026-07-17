FenerbahÃ§eâ€™de ayrÄ±lÄ±k masada! GÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸti

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Brezilya basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, FenerbahÃ§e formasÄ± giyen 33 yaÅŸÄ±ndaki stoper Diego Carlosâ€™un transfer ÅŸartlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±.

RTI Esporteâ€™nin haberine gÃ¶re; Vasco Sportif DirektÃ¶rÃ¼ Admar Lopes, deneyimli savunmacÄ±nÄ±n menajeri Giuliano Bertolucci ile temasa geÃ§erek transferin mali boyutunu masaya yatÄ±rdÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde oyuncunun maaÅŸÄ±, imza parasÄ± ve FenerbahÃ§eâ€™nin bu transfer dÃ¶neminde olasÄ± bir ayrÄ±lÄ±ÄŸa sÄ±cak bakÄ±p bakmayacaÄŸÄ± ele alÄ±ndÄ±.

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KÄ°RALAMA FORMÃœLÃœ MASADA

Vasco cephesi, transferi kulÃ¼bÃ¼n ekonomik ÅŸartlarÄ±na uygun ÅŸekilde Ã§Ã¶zmek istiyor. Bu doÄŸrultuda Brezilya ekibinin planÄ±; Diego Carlosâ€™u satÄ±n alma opsiyonuyla kiralamak. Bu modelin kulÃ¼p iÃ§in en uygun seÃ§enek olduÄŸu belirtiliyor.

TÃœRKÄ°YEâ€™DEKÄ° DURUM VASCOâ€™NUN ELÄ°NÄ° GÃœÃ‡LENDÄ°RÄ°YOR

FenerbahÃ§e ile sÃ¶zleÅŸmesi 2028 yÄ±lÄ±na kadar devam eden Diego Carlosâ€™un geleceÄŸi henÃ¼z netlik kazanmÄ±ÅŸ deÄŸil. TecrÃ¼beli stoper geÃ§tiÄŸimiz sezonu Ä°talya Serie A ekiplerinden Como 1907â€™de kiralÄ±k olarak geÃ§irmiÅŸ ve burada yeniden dÃ¼zenli forma ÅŸansÄ± bulmuÅŸtu.

SarÄ±-lacivertli yÃ¶netimin, oyuncu hakkÄ±nda nihai kararÄ±nÄ± sezon Ã¶ncesi kampÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vereceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

KADRODA REVÄ°ZYON PLANI

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartalâ€™Ä±n yeni sezonda kadroda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±, Ã¶zellikle yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek ve yabancÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmak istediÄŸi ifade ediliyor. Diego Carlosâ€™un yanÄ± sÄ±ra sarÄ±-lacivertli ekipte, Ederson, Rodrigo Becao, Fred ve Anderson Talisca gibi isimler de bulunuyor.

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VASCO, TECRÃœBESÄ°NE GÃœVENÄ°YOR

Vasco teknik heyeti ve Ã¶zellikle teknik direktÃ¶r Pedro Emanuelâ€™in, Diego Carlosâ€™un tecrÃ¼besine bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸi kaydedildi. Kariyerinde uzun yÄ±llar Avrupaâ€™da forma giyen BrezilyalÄ± savunmacÄ±; Estoril, Nantes, Sevilla, Aston Villa, FenerbahÃ§e ve Como 1907 gibi kulÃ¼plerde oynadÄ±. Diego Carlos, Sevilla dÃ¶neminde UEFA Avrupa Ligi ÅŸampiyonluÄŸu da yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Transferin gerÃ§ekleÅŸmesi ise iki kritik faktÃ¶re baÄŸlÄ±. Bunlardan ilki Diego Carlosâ€™un uzun yÄ±llarÄ±n ardÄ±ndan Brezilyaâ€™ya dÃ¶nmeye sÄ±cak bakÄ±p bakmayacaÄŸÄ±. DiÄŸeri ise FenerbahÃ§eâ€™nin kiralama teklifine yaklaÅŸÄ±mÄ±.

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Åžu an iÃ§in taraflar arasÄ±nda resmi bir anlaÅŸma bulunmazken, Vascoâ€™nun oyuncunun temsilcileriyle temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve FenerbahÃ§eâ€™nin sezon Ã¶ncesi kampÄ± sonrasÄ± vereceÄŸi kararÄ± beklediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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