×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFÄ°KSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENÄ°SVÄ°DEOTV REHBERÄ°
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

FenerbahÃ§eâ€™de ayrÄ±lÄ±k masada! GÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#AyrÄ±lÄ±k
FenerbahÃ§eâ€™de ayrÄ±lÄ±k masada GÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸti
Ã–mer Aykut Ã–ZAÅžKIN
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 11:47

Gelecek sezonun kadro planlamasÄ± doÄŸrultusunda elindeki yabancÄ± oyunculardan bir kÄ±smÄ±nÄ± gÃ¶ndermek isteyen FenerbahÃ§eâ€™de, BrezilyalÄ± futbolcuya dair Ã¶nemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin
GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun.
Googleâ€™da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin DevamÄ±

Brezilya basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, FenerbahÃ§e formasÄ± giyen 33 yaÅŸÄ±ndaki stoper Diego Carlosâ€™un transfer ÅŸartlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±.

FenerbahÃ§eâ€™de ayrÄ±lÄ±k masada GÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸti

RTI Esporteâ€™nin haberine gÃ¶re; Vasco Sportif DirektÃ¶rÃ¼ Admar Lopes, deneyimli savunmacÄ±nÄ±n menajeri Giuliano Bertolucci ile temasa geÃ§erek transferin mali boyutunu masaya yatÄ±rdÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde oyuncunun maaÅŸÄ±, imza parasÄ± ve FenerbahÃ§eâ€™nin bu transfer dÃ¶neminde olasÄ± bir ayrÄ±lÄ±ÄŸa sÄ±cak bakÄ±p bakmayacaÄŸÄ± ele alÄ±ndÄ±.

Â

FenerbahÃ§eâ€™de ayrÄ±lÄ±k masada GÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸti

Haberin DevamÄ±

KÄ°RALAMA FORMÃœLÃœ MASADA

Vasco cephesi, transferi kulÃ¼bÃ¼n ekonomik ÅŸartlarÄ±na uygun ÅŸekilde Ã§Ã¶zmek istiyor. Bu doÄŸrultuda Brezilya ekibinin planÄ±; Diego Carlosâ€™u satÄ±n alma opsiyonuyla kiralamak. Bu modelin kulÃ¼p iÃ§in en uygun seÃ§enek olduÄŸu belirtiliyor.

TÃœRKÄ°YEâ€™DEKÄ° DURUM VASCOâ€™NUN ELÄ°NÄ° GÃœÃ‡LENDÄ°RÄ°YOR

FenerbahÃ§e ile sÃ¶zleÅŸmesi 2028 yÄ±lÄ±na kadar devam eden Diego Carlosâ€™un geleceÄŸi henÃ¼z netlik kazanmÄ±ÅŸ deÄŸil. TecrÃ¼beli stoper geÃ§tiÄŸimiz sezonu Ä°talya Serie A ekiplerinden Como 1907â€™de kiralÄ±k olarak geÃ§irmiÅŸ ve burada yeniden dÃ¼zenli forma ÅŸansÄ± bulmuÅŸtu.

FenerbahÃ§eâ€™de ayrÄ±lÄ±k masada GÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸti

SarÄ±-lacivertli yÃ¶netimin, oyuncu hakkÄ±nda nihai kararÄ±nÄ± sezon Ã¶ncesi kampÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vereceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

KADRODA REVÄ°ZYON PLANI

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartalâ€™Ä±n yeni sezonda kadroda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±, Ã¶zellikle yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek ve yabancÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmak istediÄŸi ifade ediliyor. Diego Carlosâ€™un yanÄ± sÄ±ra sarÄ±-lacivertli ekipte, Ederson, Rodrigo Becao, Fred ve Anderson Talisca gibi isimler de bulunuyor.

FenerbahÃ§eâ€™de ayrÄ±lÄ±k masada GÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸti

Haberin DevamÄ±

VASCO, TECRÃœBESÄ°NE GÃœVENÄ°YOR

Vasco teknik heyeti ve Ã¶zellikle teknik direktÃ¶r Pedro Emanuelâ€™in, Diego Carlosâ€™un tecrÃ¼besine bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸi kaydedildi. Kariyerinde uzun yÄ±llar Avrupaâ€™da forma giyen BrezilyalÄ± savunmacÄ±; Estoril, Nantes, Sevilla, Aston Villa, FenerbahÃ§e ve Como 1907 gibi kulÃ¼plerde oynadÄ±. Diego Carlos, Sevilla dÃ¶neminde UEFA Avrupa Ligi ÅŸampiyonluÄŸu da yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

FenerbahÃ§eâ€™de ayrÄ±lÄ±k masada GÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸti

Transferin gerÃ§ekleÅŸmesi ise iki kritik faktÃ¶re baÄŸlÄ±. Bunlardan ilki Diego Carlosâ€™un uzun yÄ±llarÄ±n ardÄ±ndan Brezilyaâ€™ya dÃ¶nmeye sÄ±cak bakÄ±p bakmayacaÄŸÄ±. DiÄŸeri ise FenerbahÃ§eâ€™nin kiralama teklifine yaklaÅŸÄ±mÄ±.

Haberin DevamÄ±

Åžu an iÃ§in taraflar arasÄ±nda resmi bir anlaÅŸma bulunmazken, Vascoâ€™nun oyuncunun temsilcileriyle temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve FenerbahÃ§eâ€™nin sezon Ã¶ncesi kampÄ± sonrasÄ± vereceÄŸi kararÄ± beklediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Fenerbahçe#Transfer#AyrÄ±lÄ±k

BAKMADAN GEÇME!