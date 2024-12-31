Fenerbahçe'de ayrılık kararı! TFF 1. Lig'den talipleri var

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Devre arasında transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine mesai harcıyor.

Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda ayrılacak isimleri belirleyen sarı lacivertliler, bir futbolcuyla daha ocak ayında vedalaşma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonu başında 1.35 milyon Euro'ya Bursaspor'dan transfer ettiği ancak çeşitli takımlara kiraladığı Burak Kapacak, bir kez daha ayrılığa hazırlanıyor.

25 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılacak.

Kiralık gönderilmesi beklenen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, Trendyol 1. Lig'den iki talibinin olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Burak Kapacak, geçen sezonu Sivasspor'da kiralık geçirmişti.