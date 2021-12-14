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Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Resmi açıklama geldi

#Fenerbahçe Beko#Basketbol#Fenerbahçe Beko Basketbol
Fenerbahçede ayrılık kararı Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Beko, kariyerinde başka takımda devam edecek yardımcı antrenör Serhan Aydanarığ ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe Beko, kariyerinde başka takımda devam edecek yardımcı antrenör Serhan Aydanarığ ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Beko’ya hem Genç Takım hem de A Takım seviyesinde antrenör olarak başarıyla hizmet etmiş olan Serhan Aydanarığ ile yollarımız ayrılmıştır.

Serhan Aydanarığ, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.

Kulübümüze hizmetlerinden dolayı Serhan Aydanarığ’a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.

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