FenerbahÃ§e'de ayrÄ±lÄ±k kapÄ±da! Yeni kural baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ±

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FenerbahÃ§e yÃ¶netimini bekleyen en Ã¶nemli sorunlardan biri 19 sÃ¶zleÅŸmeli yabancÄ± oyuncu olmasÄ±. Yeni sezonda kontenjan 10+4 ÅŸeklinde aÃ§Ä±klandÄ±.

+4 yabancÄ± 2003 ve sonrasÄ± doÄŸumlu olacak. Brown ve Nene 2002 doÄŸumlu ancak geÃ§en sezon geldikleri iÃ§in +4 kontenjanÄ±na uyuyor. Cherif ise 2006 doÄŸumlu.

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TALISCA'YA TALÄ°P Ã‡IKTI

YabancÄ± satmak zorunda olan SarÄ±-Lacivertlilerâ€™de Taliscaâ€™ya talip Ã§Ä±ktÄ±. Brezilya ekipleri Atletico Mineiro ve Bahia, yÄ±ldÄ±z futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

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Sadettin Saran YÃ¶netimi, SambacÄ±â€™nÄ±n bu sezon biten sÃ¶zleÅŸmesini 8 Åžubatâ€™ta 2028â€™e kadar uzatmÄ±ÅŸtÄ±. Taliscaâ€™nÄ±n maaÅŸÄ± da yÄ±llÄ±k 8.5 milyon Euro oldu. FenerbahÃ§e YÃ¶netimi ÅŸimdi bÃ¼yÃ¼k bir ikilem yaÅŸÄ±yor.

45 MAÃ‡TA 27 GOL

BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z, 45 resmi maÃ§ta 27 kez fileleri havalandÄ±rarak takÄ±mÄ±n en golcÃ¼sÃ¼ olmuÅŸtu. Ancak 32 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±, yÃ¼ksek maaÅŸÄ± ve kontenjan sorunu nedeniyle gÃ¶nderilmesi sÃ¼rpriz olmaz. SarÄ±-Lacivertliler, Taliscaâ€™nÄ±n geleceÄŸiyle ilgili kararÄ± yeni teknik adama bÄ±rakacak. Onun raporu doÄŸrultusunda hareket edilecek.

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