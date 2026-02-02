Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Teklifi kabul etti

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran, sarı-lacivertli kulüpte beklentilerin çok uzağında kaldı.

Hem kulüp hem de oyuncu tarafı erken ayrılık fikrinde birleşirken, ismi önce Juventus ardından Lille'le anılan genç golcü için Rusya'dan da sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Championat'ın özel haberine göre; Zenit'in kadrosuna katmak istediği Jhon Duran, Rus ekibine transfer olmayı kabul etti.

Mavi-beyazlı kulübün Duran'ın bonservisini elinde bulunduran Suudi ekibi Al-Nassr ile görüşmelerini sürdürdüğü, transferi kısa süre içinde resmiyete dökmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

TÜM MAAŞINI KARŞILAYACAKLAR

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra'nın verdiği bilgiye göre; Zenit, Duran'ın Al-Nassr ve Fenerbahçe'nin ortaklaşa ödediği yıllık maaşının tamamını karşılamaya hazır.

PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 6 ayda 21 resmi maça çıkan Duran, sahada bulunduğu 1130 dakikada 5 gol atıp 3 de asist üreterek toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı.