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Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Jorge Jesus memnun değil, alternatifi hazır...

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#Fenerbahçe#Transfer#Alioski
Fenerbahçede ayrılık kapıda Jorge Jesus memnun değil, alternatifi hazır...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 11:29

Fenerbahçe'de savunmanın solu için başlayan arayışlarda gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Sarı-Lacivertliler, sezon başında listesine aldığı yıldız için yeniden girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Ayrıca Jesus'un beğenmediği bir isimle de yollar ayrılabilir.

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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , ara transferde savunmanın soluna bir takviye yapmayı planlıyor. Gündeme gelen isimlere bir ekleme daha gerçekleştirilmiş durumda.

Fenerbahçe’de stoper ve forvetin ardından sol bek transferi için de kollar sıvandı. Hollanda basını, Ajax ile sözleşmesini fesh eden Daley Blind için Sociedad ve Antwerp’ın yanı sıra Sarı- Lacivertliler’in devrede olduğunu yazmıştı.

Alioski'nin yerine Felipe Jonatan

Fanatik'in haberine göre; Jorge Jesus’un Alioski’nin performansından memnun olmaması nedeniyle takviye istediği bu bölge için gündeme giren son isim Felipe Jonatan oldu.

Jesus sezon başında da istedi, kulübü reddetti

Brezilyalı futbolcu sezon başında da Fenerbahçe’nin ilgilendiği oyuncular arasındaydı. Ancak Brezilya’da o dönem sezon devam ettiği için Santos, teklifi geri çevirmişti. Sezonun bitmesinin ardından Siyah-Beyazlılar teknik heyet ve futbol yönetiminde büyük bir değişime gitti. Ardından birçok isimle yollar ayrıldı.

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Santos'a şartları sorulacak

Felipe Jonatan için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi. Fenerbahçe’nin, 24 yaşındaki futbolcunun mali şartlarını öğrenmek için Santos ile temasa geçeceği öne sürüldü.

Alioski yolcu

Yönetim eğer Blind ya da Jonatan konusunda ilerleme sağlarsa, Alioski’nin kiralık sözleşmesinin fesh edilmesi için Al-Ahli ile masaya oturulması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Alioski

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