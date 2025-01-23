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Fenerbahçe'de ayrılık! İstanbulspor'a kiralandı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Yiğit Fidan
Fenerbahçede ayrılık İstanbulspora kiralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 18:57

İstanbulspor, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ı kiralık olarak tansfer etti.

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Trendyol 1. Lig temsilcisi Uğur Okulları İstanbulspor, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Yiğit Fidan." ifadeleri kullanılarak genç futbolcunun resmi sözleşmeyi imzaladığı anın fotoğraflarına yer verildi.

Bursaspor altyapısından yetişen Yiğit, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Yiğit Fidan, sezonun ilk yarısını 1. Lig takımı Solwie Energy Fatih Karagümrük'te kiralık olarak oynadı. Genç stoper, kırmızı-siyahlı formayı 1 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında giydi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Yiğit Fidan

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