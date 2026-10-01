FenerbahÃ§e'de ayrÄ±lÄ±k ihtimali! Ocakta geliyorlar

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Trendyol SÃ¼per Lig'de sezona beklentilerin altÄ±nda giren FenerbahÃ§e, ara transfer dÃ¶nemini Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na erkenden baÅŸladÄ±.
SÃœRPRÄ°Z AYRILIK Ä°HTÄ°MALÄ°
SarÄ±-lacivertliler kadrosundaki eksik mevkileri gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in harekete geÃ§erken sÃ¼rpriz bir ayrÄ±lÄ±k ihtimali ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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HAMBURG OÄžUZ AYDIN'IN PEÅžÄ°NDE
SarÄ±-Lacivertliler'de alternatif oyuncu olmasÄ±na raÄŸmen Ã¶zellikle Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'nun yokluÄŸunda performansÄ±yla dikkat Ã§eken OÄŸuz AydÄ±n'a, Almanya'dan talip var. Hamburg'un sezon baÅŸÄ±ndan beri 25 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyu yakÄ±n takip ettiÄŸi belirtildi.
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OCAK AYINDA KAPIYI Ã‡ALABÄ°LÄ°RLER
Alman ekibinin, 25 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z kanat oyuncusunun maÃ§larÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip edeceÄŸi ve uygun ÅŸartlarÄ±n olmasÄ± durumunda teklif yapmasÄ± bekleniyor.
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PERFORMANSI
Bu sezon FenerbahÃ§e formasÄ±yla 12 resmi maÃ§a Ã§Ä±kan OÄŸuz AydÄ±n bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 1 gol ve 2 asistlik skor katkÄ±sÄ± saÄŸladÄ±.
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