FenerbahÃ§e'de ayrÄ±lÄ±k ihtimali! Ocakta geliyorlar

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Trendyol SÃ¼per Lig'de sezona beklentilerin altÄ±nda giren FenerbahÃ§e, ara transfer dÃ¶nemini Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na erkenden baÅŸladÄ±.

SÃœRPRÄ°Z AYRILIK Ä°HTÄ°MALÄ°

SarÄ±-lacivertliler kadrosundaki eksik mevkileri gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in harekete geÃ§erken sÃ¼rpriz bir ayrÄ±lÄ±k ihtimali ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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HAMBURG OÄžUZ AYDIN'IN PEÅžÄ°NDE

SarÄ±-Lacivertliler'de alternatif oyuncu olmasÄ±na raÄŸmen Ã¶zellikle Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'nun yokluÄŸunda performansÄ±yla dikkat Ã§eken OÄŸuz AydÄ±n'a, Almanya'dan talip var. Hamburg'un sezon baÅŸÄ±ndan beri 25 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyu yakÄ±n takip ettiÄŸi belirtildi.

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OCAK AYINDA KAPIYI Ã‡ALABÄ°LÄ°RLER

Alman ekibinin, 25 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z kanat oyuncusunun maÃ§larÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip edeceÄŸi ve uygun ÅŸartlarÄ±n olmasÄ± durumunda teklif yapmasÄ± bekleniyor.

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PERFORMANSI

Bu sezon FenerbahÃ§e formasÄ±yla 12 resmi maÃ§a Ã§Ä±kan OÄŸuz AydÄ±n bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 1 gol ve 2 asistlik skor katkÄ±sÄ± saÄŸladÄ±.

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