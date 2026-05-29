Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! 3 talip var

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli takımın son yıllarda en önemli oyuncularından biri oldu.

Ancak millî futbolcu özellikle geçen sezonun ikinci yarısında Kante ve Guendouzi'nin arkasında kalarak az süre buldu. Bu durumun önümüzdeki sezon da devam etmesi halinde İsmail'in seçeneklerini düşüneceği gelen bilgiler arasında.

Como ve iki Premier Lig kulübü istiyor!

İsmail'i, İtalya Serie A kulübü Como'nun yanı sıra İngiltere Premier Lig’den iki kulüp transfer listesine aldı. Millî futbolcunun 2026 Dünya Kupası’ndaki performansı bu kulüpler tarafından dikkatle takip edilecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Leao Türkiye'ye! 2 teklif duyuruldu Haberi görüntüle

Yeni sezonda biçilecek rol önemli

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün İsmail’e biçeceği rol, transfer durumunda etkili olacak. Millî futbolcu geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. İsmail Yüksek, söz konusu 47 karşılaşmada iki gol atıp üç asist yaparak toplamda beş gole direkt katkı sağladı.