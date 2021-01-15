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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 08:44 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de ayrılık iddiası! Yeni transfer İspanya'ya gidiyor...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos İstanbul macerasının sonuna yaklaşıyor. Deneyimli oyuncu ile yolların ayrılacağı ve kendisine Celta Vigo, Deportivo Alaves ve Eibar’ın talip olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Mauricio Lemos ile yollar ayrılıyor.

Dün Kasımpaşa karşısında ilk 11’de oynasa da gözden çıkarılan 25 yaşındaki Mauricio Lemos ile İspanyol ekipleri Celta Vigo, Deportivo Alaves ve Eibar’ın ilgilendiği kaydedildi. Lemos’un da İspanya’ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

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Fenerbahçede ayrılık iddiası Yeni transfer İspanyaya gidiyor...

Oyuncuyu öncelikli olarak kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler şimdi Uruguaylı futbolcu için gelecek teklifleri bekliyor. Lemos bu sezon ligde 6 maçta 535 dakika sahada kaldı, 2 penaltıya sebebiyet verip 1 kırmızı kart gördü. (Fanatik)

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