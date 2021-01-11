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Fenerbahçe'de ayrılık iddiası! Süper Lig ekibinden yeni transfere kanca...
Fenerbahçe'den teknik ekibin raporu doğrultusunda bir türlü bekleneni veremeyen Kemal Ademi'den takım bulması istendi.
Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremeyen Kemal Ademi için son söz söylendi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda 24 yaşındaki futbolcudan takım bulması istendi.
Sezon başında Basel’den açıklanmayan bir bedelle transfer edilen Ademi, ligde 6 maçta 167 dakika süre aldı ve gol atamadı. 1.98 metrelik forvetle Kayserispor ilgileniyor. (Fanatik)
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