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Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Kostic'in transfer olacağı ligi duyurdular

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#Transfer#Fenerbahçe#Kostic
Fenerbahçede ayrılık Filip Kosticin transfer olacağı ligi duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 16:43

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Filip Kostic, istenen performansı verememesinden dolayı zaman zaman eleştirilere maruz kalmıştı. Sırp futbolcunun Mourinho ile beraber yükselişe geçmesi beklenirken, sakat olan Oosterwolde'nin boşluğunu da dolduramaması sarı lacivertlilerde hüsrana yol açmıştı. Bununla beraber Kostic'in de Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ifade edilirken, sarı lacivertlilerle yollarını ayırmak istediği ve kendisiyle ilgilenen kulüplerin de olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bek pozisyonunu doldurmak için Juventus'tan Filip Kostic'i transfer etmişti.

Nesyri'nin hava hakimiyetinin oldukça iyi olması, Kostic'in de asist yükünü çekebilecek en iyi alternatif olmasını sağladı.

Sırp futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin ardından işlerin istediği gibi gitmediği bilinirken, performansı da sorgulanmaya başladı.

AYRILMAK İSTİYOR
Alman basınında yer alan haberlere göre Filip Kostic, mutsuz ve Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

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Sırp futbolcunun menajeri, oyuncusunu Premier Lig ekiplerine önerdi ve önerdiği kulüpler de Kostic'e olumlu geri dönüş sağladı. Kostic'in ara transfer döneminde mi yoksa sezon sonunda mı ayrılacağı henüz belirsizliğini koruyor ancak iyi bir teklif gelmesi halinde Kostic'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TADIC TRANSFERDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI
Fenerbahçe'nin bir diğer Sırp yıldızı Dusan Tadic, Filip Kostic'in Fenerbahçe'ye transferi için ikna aşamasında önemli katkıda bulunmuştu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Kostic

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