Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Kostic'in transfer olacağı ligi duyurdular

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Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bek pozisyonunu doldurmak için Juventus'tan Filip Kostic'i transfer etmişti.

Nesyri'nin hava hakimiyetinin oldukça iyi olması, Kostic'in de asist yükünü çekebilecek en iyi alternatif olmasını sağladı.

Sırp futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin ardından işlerin istediği gibi gitmediği bilinirken, performansı da sorgulanmaya başladı.

AYRILMAK İSTİYOR

Alman basınında yer alan haberlere göre Filip Kostic, mutsuz ve Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

Sırp futbolcunun menajeri, oyuncusunu Premier Lig ekiplerine önerdi ve önerdiği kulüpler de Kostic'e olumlu geri dönüş sağladı. Kostic'in ara transfer döneminde mi yoksa sezon sonunda mı ayrılacağı henüz belirsizliğini koruyor ancak iyi bir teklif gelmesi halinde Kostic'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



TADIC TRANSFERDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Fenerbahçe'nin bir diğer Sırp yıldızı Dusan Tadic, Filip Kostic'in Fenerbahçe'ye transferi için ikna aşamasında önemli katkıda bulunmuştu.