×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de ayrılık! Diego Carlos'un yeni takımı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Diego Carlos#Transfer
Fenerbahçede ayrılık Diego Carlosun yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 09:40

Fenerbahçe'de Diego Carlos'un geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoper için Como ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Diego Carlos'un geleceği netlik kazanmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperin transferi konusunda Como ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Oosterwoldenin yerine yerli sürpriz Geri dönüyorFenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine yerli sürpriz! Geri dönüyorHaberi görüntüle

Di Marzio'nun haberine göre; Como, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'u yeniden kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçede ayrılık Diego Carlosun yeni takımı belli oldu

TEK ŞART DOSSENA'NIN AYRILMASI

Ancak transferin gerçekleşmesi için öncelikle Alberto Dossena’nın takımdan ayrılması gerekiyor.

İtalyan savunma oyuncusunun Parma ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve iki operasyonun birbirine bağlı olduğu aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Diego Carlos#Transfer

BAKMADAN GEÇME!