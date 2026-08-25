Fenerbahçe'de ayrılık! Diego Carlos'un yeni takımı belli oldu

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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Diego Carlos'un geleceği netlik kazanmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperin transferi konusunda Como ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Di Marzio'nun haberine göre; Como, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'u yeniden kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.

TEK ŞART DOSSENA'NIN AYRILMASI

Ancak transferin gerçekleşmesi için öncelikle Alberto Dossena’nın takımdan ayrılması gerekiyor.

İtalyan savunma oyuncusunun Parma ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve iki operasyonun birbirine bağlı olduğu aktarıldı.