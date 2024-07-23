Fenerbahçe'de ayrılık! Bu akşam Belçika'ya gidiyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç stoperi Emir Ortakaya, kiralık olarak Belçika'nın yolunu tuttu.

Fenerbahçe, 2021-22 sezonu başında Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Emir Ortakaya'yı 1 sene sonra Göztepe'ye, geride bıraktığımız sezon ise Kocaelispor'a kiralamıştı.

Sarı-Lacivertliler, 3 yıl daha sözleşmesi olan 20 yaşındaki Emir Ortakaya'yı bu kez de Westerlo'ya kiraladı.

BU AKŞAM BELÇİKA'YA UÇUYOR

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, genç savunmacının kiralanması konusunda Westerlo ile prensip anlaşmasına vardı. Emir Ortakaya'nın Westerlo ile sözleşme imzalamak üzere bu akşam Belçika'ya uçacağı belirtildi.

Kocaelispor'la geçen sezon 1. Lig'de 30 maça çıkan Emir Ortakaya, 2299 dakika sahada kalmıştı. 20 yaşındaki stoper 3 gol, 2 asistlik skor katkısı da vermişti.