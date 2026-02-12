Fenerbahçe'de ayrılık! Bonservisi belli oldu

Haberin Devamı

Fenerbahçe, sezon başında Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiralamıştı.

Real Betis'te sıkça forma şansı bulan Amrabat'a İspanyol ekibi talip oldu ancak istediğini alamadı.

MAAŞI YÜKSEK GELDİ

Real Betisli yetkililer, Amrabat ile yaptığı görüşmelerde yıllık 5 milyon Euro olan maaşında indirime gitmesini istedi ancak Faslı orta saha oyuncusu bu teklife yanaşmadı.

VILLARREAL DEVREDE

Real Betis'in transferde geri çekilmesinin ardından bir diğer La Liga ekibi Villarreal, Sofyan Amrabat transferi için resmi girişimlere başladı.

İspanyol medyasında yer alan habere göre Villarreal yönetimi, Fenerbahçe ile Amrabat transferi için bonservis pazarlığında bulunuyor.

FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Buna göre Fenerbahçe, Amrabat'ın bonservisini 10 milyon Euro olarak belirledi. Villarrealli yetkililer, sarı lacivertlilerin belirlediği bu rakama sıcak bakıyor.

TOP AMRABAT'TA

Villarreal'in ilgisinden memnun olan ve kendisine yapılacak teklifi kabul etmeye hazırlanan Amrabat konusunda, İspanyol temsilcisi maaş indirimi talep ediyor. Amrabat'ın bu fedakarlığı yapması sonrası anlaşmaya kesin gözüyle bakılıyor.

Amrabat, bu sezon toplamda 17 müsabakada rol aldı ve 1 asist üretti.