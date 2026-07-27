Fenerbahçe'de ayrılık! Benficalı yıldız hedefte

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken sağ bek pozisyonu için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

Sarı-lacivertlilerin, Bosna Hersek Milli Takımı’nın genç yıldızı Amar Dedic’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonu Benfica formasıyla oldukça başarılı geçiren 23 yaşındaki futbolcu, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. Benfica'nın eski teknik direktörü Jose Mourinho’nun da sık sık görev verdiği Dedic, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti.

Haberin Devamı

SEMEDO'NUN AYRILIĞI BEKLENİYOR

Fenerbahçe’nin uzun süredir takip ettiği Dedic için harekete geçmek adına Nelson Semedo’nun takımdan ayrılması bekleniyor. Tecrübeli sağ bek için Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ın 6 milyon euroluk teklif yaptığı ve sarı-lacivertlilerin bu rakama sıcak baktığı ifade ediliyor.

Semedo’nun olası ayrılığı sonrası Fenerbahçe’nin Benfica’nın kapısını çalması bekleniyor. Genç oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilse de Portekiz temsilcisinin daha yüksek bir bonservis talep edeceği konuşuluyor.

BENFICA'NIN ÖNEMLİ YATIRIMI

Amar Dedic, geçtiğimiz yaz Salzburg’dan 12 milyon euro karşılığında Benfica’ya transfer olmuştu. Kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline gelen genç oyuncu, geride kalan sezonda 43 maçta forma giyerken 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE UZUN VADELİ İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, uzun yıllardır sağ bek pozisyonunda istikrar yakalayamazken Dedic transferiyle bu sorunu kalıcı olarak çözmeyi hedefliyor. Semedo’ya göre 10 yaş daha genç olan Bosnalı futbolcu, kulübün gelecek planlamasında önemli bir rol oynayabilir.

Amar Dedic transferinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, hem sportif hem de uzun vadeli kadro yapılanması açısından kritik bir hamleye imza atmış olacak. Benfica’nın oyuncu satışındaki katı politikası göz önüne alındığında, bu transferin gerçekleşmesi için ciddi bir bonservis bedelinin ödenmesi bekleniyor.