Fenerbahçe'de ayrılık! Bartuğ Elmaz, Sivasspor yolunda

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Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü transferleriyle ara transfer döneminin hızlı takımı olan Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşiyor.

Umut Nayir'i kiralık olaran Pendikspor'a; Samet Akaydin'i ise kiralık olarak Panathinaikos'a gönderen Sarı-lacivertli takımda Bartuğ Elmaz da kiralık olarak Sivasspor'a gidiyor.

TRT Spor'un haberine göre iki kulüp arasında anlaşma sağlandı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen 20 yaşındaki orta saha, 8 maçta toplam 127 dakika süre alıp 1 asist yaptı.