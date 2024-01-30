×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de ayrılık! Bartuğ Elmaz, Sivasspor yolunda

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Bartuğ Elmaz
Fenerbahçede ayrılık Bartuğ Elmaz, Sivasspor yolunda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 10:16

Süper Lig'de transferin hızlı takımı olan Fenerbahçe'de Umur Nayir ve Samet Akaydin sonrası bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Haberin Devamı

Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü transferleriyle ara transfer döneminin hızlı takımı olan Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşiyor.

Umut Nayir'i kiralık olaran Pendikspor'a; Samet Akaydin'i ise kiralık olarak Panathinaikos'a gönderen Sarı-lacivertli takımda Bartuğ Elmaz da kiralık olarak Sivasspor'a gidiyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden Çağlar Söyüncü göndermesi: Şampiyonluk kardeşliğiFenerbahçe'den Çağlar Söyüncü göndermesi: Şampiyonluk kardeşliğiHaberi görüntüle

TRT Spor'un haberine göre iki kulüp arasında anlaşma sağlandı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen 20 yaşındaki orta saha, 8 maçta toplam 127 dakika süre alıp 1 asist yaptı.

Fenerbahçede ayrılık Bartuğ Elmaz, Sivasspor yolunda

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Bartuğ Elmaz

BAKMADAN GEÇME!