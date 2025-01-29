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Fenerbahçe'de ayrılık! Bartuğ Elmaz Maribor'a transfer oldu

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#Bartuğ Elmaz#Fenerbahçe#Maribor
Fenerbahçede ayrılık Bartuğ Elmaz Maribora transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 11:14

Fenerbahçe, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı Slovenya ekibi Maribor'a kiraladı.

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Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun geride kalan kısmında forma şansı bulmakta zorlanan Bartuğ Elmaz, kiralık olarak takımdan ayrıldı.

21 yaşındaki orta saha sezon sonuna kadar Slovenya ekibi Maribor'da forma giyecek. Vize işlemlerini bekleyen Bartuğ, evrakları tamamlanınca resmi imzayı atmak için Slovenya'ya gidecek.

Öte yandan sezonun geride kalan kısmında 1 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maçta Fenerbahçe formasını giyen Bartuğ, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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#Bartuğ Elmaz#Fenerbahçe#Maribor

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