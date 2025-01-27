Fenerbahçe'de ayrılık! Allan Saint-Maximin'in transferi çok yakın

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Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den transfer ettiği Allan Saint-Maximin'e ilişkin Suudi basınında önemli bir habere yer verildi.



Sarı lacivertlilerin son olarak oynadığı Göztepe karşılaşmasında 2. yarıda oyuna girerek takımını ateşleyen ve galibiyette önemli bir pay sahibi olan Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe ile ayrılığın eşiğinde.





Allan Saint-Maximin'in bir süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı gündemi meşgul ederken Suudi basını, El İttifak kulübünün yıldız oyuncuyu transfer etmeye çok yakın olduğunu yazdı.Transferin pazarlık aşamasında olduğu ifade edilirken, kulübün Maximin'i kadrosuna dahil etmesinin yakın zamanda gerçekleşeceği aktarıldı.