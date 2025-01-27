Fenerbahçe'de ayrılık! Allan Saint-Maximin'in transferi çok yakın

Ömer Aykut Özaşkın - Spor Arena Dış Haberler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 15:02
Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık transfer ettiği ve yıllık 8 milyon Euro maaş verdiği Allan Saint-Maximin'in ayrılacağı bir süredir konuşuluyordu. Suudi basını, Allan Saint-Maximin için önemli bir haberi okuyucularına duyurdu. Buna göre Allan Saint-Maximin'in ayrılığı ve Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a geri dönüş transferi çok yakın. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den transfer ettiği Allan Saint-Maximin'e ilişkin Suudi basınında önemli bir habere yer verildi. SUUDİ ARABİSTAN'A DÖNÜYOR!
Sarı lacivertlilerin son olarak oynadığı Göztepe karşılaşmasında 2. yarıda oyuna girerek takımını ateşleyen ve galibiyette önemli bir pay sahibi olan Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe ile ayrılığın eşiğinde.
Allan Saint-Maximin'in bir süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı gündemi meşgul ederken Suudi basını, El İttifak kulübünün yıldız oyuncuyu transfer etmeye çok yakın olduğunu yazdı.
Transferin pazarlık aşamasında olduğu ifade edilirken, kulübün Maximin'i kadrosuna dahil etmesinin yakın zamanda gerçekleşeceği aktarıldı.