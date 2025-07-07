Fenerbahçe’de ayrılık! 5 kulüp transferini istiyor

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Yaşadığı ciddi diz sakatlığı sonrası sahalardan uzun süre uzak kalan Fenerbaçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, sakatlığına rağmen birçok kulüp 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Becao'nun 2019-2023 yılları arasında formasını giydiği ve 130'dan fazla maça çıktığı İtalya Serie A ekibi Udinese, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Öte yandan, Ivan Juric yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Atalanta da güvenilir bir stoper arayışında Becao'yu listesine aldı.

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Transferde sadece İtalyan ekipleri değil, Brezilya ve Fransa'dan da ilgi var.

Bahia ve Internacional kulüpleri, oyuncuyu ülkesine döndürmek isterken; Ligue 1 temsilcisi Nantes ise Becao için nabız yoklayan kulüpler arasında yer alıyor.

Sakatlık sonrası sahalara dönmeye hazırlanan Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.