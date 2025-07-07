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Fenerbahçe’de ayrılık! 5 kulüp transferini istiyor

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#Fenerbahçe#Rodrigo Becao#Transfer Haberleri
Fenerbahçe’de ayrılık 5 kulüp transferini istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 09:17

Son olarak Jhon Duran’ı kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da takımdan ayrılacak oyuncular belli oluyor. Bu bağlamda Fenerbahçe’de, yönetimin gözden çıkardığı isme 5 kulüp talip oldu.

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Yaşadığı ciddi diz sakatlığı sonrası sahalardan uzun süre uzak kalan Fenerbaçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, sakatlığına rağmen birçok kulüp 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

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Fenerbahçe’de ayrılık 5 kulüp transferini istiyor

Becao'nun 2019-2023 yılları arasında formasını giydiği ve 130'dan fazla maça çıktığı İtalya Serie A ekibi Udinese, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Öte yandan, Ivan Juric yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Atalanta da güvenilir bir stoper arayışında Becao'yu listesine aldı.

Fenerbahçe’de ayrılık 5 kulüp transferini istiyor

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Transferde sadece İtalyan ekipleri değil, Brezilya ve Fransa'dan da ilgi var.

Bahia ve Internacional kulüpleri, oyuncuyu ülkesine döndürmek isterken; Ligue 1 temsilcisi Nantes ise Becao için nabız yoklayan kulüpler arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe’de ayrılık 5 kulüp transferini istiyor

Sakatlık sonrası sahalara dönmeye hazırlanan Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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#Fenerbahçe#Rodrigo Becao#Transfer Haberleri

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