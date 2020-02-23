MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de ayrılığın nedeni ortaya çıktı! Adil Rami...
GeriFutbol Fenerbahçe'de ayrılığın nedeni ortaya çıktı! Adil Rami...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 23.02.2020 - 12:05,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de ayrılığın nedeni ortaya çıktı! Adil Rami...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de ayrılığın nedeni ortaya çıktı! Adil Rami...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de hafta içi şok bir kararla sözleşmesini feshederek Rus ekibi Sochi ile sözleşme imzalayan Adil Rami'nin ayrılığının ardında yatan gerçek ortaya çıktı. Sezon başında büyük ümitlerle kadroya katılan Fransız stoperin, ara transferde Almanya'ya giden Zanka ile aynı gerekçeye sahip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Danimarkalı defans oyuncusu Matias Zanka'nın ardından Adil Rami de Fenerbahçe'ye veda etti. Sabah'ta yer alan habere göre iki oyuncunun da ayrılıktaki gerekçesi; EURO 2020'de oynayabilmek için düzenli forma giyecekleri bir takıma gitmekti.

Rusya'da transfer döneminin açık olmasından faydalanan 34 yaşındaki Rami, Fransa Milli Takımı'na seçilme umuduyla Soçi'nin yolunu tuttu. Zanka ise devre arasında Almanya ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a gitmişti.

Lisansı dondurulan Sadık dışında teknik direktör Ersun Yanal'ın elinde Serdar Aziz ve Simon Falette kaldı. Jailson-Serdar'a bir şey olursa, alternatif ligde henüz süre alamayan Falette olacak. (Takvim)

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...


MevzuBahis | 21-23 Şubat 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan Süper Lig maçlarını değerlendirdi, iddaa kuponlarını paylaştı.
daha fazla video için

Fenerbahçede ayrılığın nedeni ortaya çıktı Adil Rami...


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle