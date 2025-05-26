Fenerbahçe'de ayrılığı 'yenge' duyurdu! '2 maç sonra gidiyoruz'

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Trendyol Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında ikinci olarak tamamlayan ve gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına şimdiden başladı.







AYRILIK GERÇEKLEŞMEK ÜZERE



Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular merak edilirken bir yandan takımdan ayrılacaklar için yoğun bir çaba sarf ediliyor.



Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Dzeko için eşinden flaş bir açıklama geldi.





Tecrübeli oyuncunun eşi Amra Dzeko, bir restoranda ayrılığı açıkladı. Amra, sohbet ettiği bir kişiye, "2 maç sonra İstanbul’dan gidiyorum." diye bir açıklama yaptı.

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PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 21 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.