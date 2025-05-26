×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de ayrılığı 'yenge' duyurdu! '2 maç sonra gidiyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer#Dzeko
Fenerbahçede ayrılığı yenge duyurdu 2 maç sonra gidiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 10:31

Sezonun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanacak. Bu isimlerden biri de, sarı lacivertliler Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun olması bekleniyor. Konuya ilişkin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko, sosyal medyaya düşen sohbetinde

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında ikinci olarak tamamlayan ve gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Başkanı Ali Koç: Rotamızı buldukFenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Rotamızı bulduk!'Haberi görüntüle



Fenerbahçede ayrılığı yenge duyurdu 2 maç sonra gidiyoruz


AYRILIK GERÇEKLEŞMEK ÜZERE

Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular merak edilirken bir yandan takımdan ayrılacaklar için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Gözden KaçmasınAziz Yıldırımdan EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Bekoya tebrikAziz Yıldırım'dan EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik!Haberi görüntüle


Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Dzeko için eşinden flaş bir açıklama geldi.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden transfer atağı Premier Ligden 4 yıldız listedeFenerbahçe'den transfer atağı! Premier Lig'den 4 yıldız listedeHaberi görüntüle

Tecrübeli oyuncunun eşi Amra Dzeko, bir restoranda ayrılığı açıkladı. Amra, sohbet ettiği bir kişiye, "2 maç sonra İstanbul’dan gidiyorum." diye bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçede ayrılığı yenge duyurdu 2 maç sonra gidiyoruz

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 21 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer#Dzeko

BAKMADAN GEÇME!