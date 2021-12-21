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Fenerbahçe'de aynı senaryo: Tahir Karapınar geri dönüyor

#Fenerbahçe#Tahir Karapınar#Fenerbahçe Teknik Direktör
Fenerbahçede aynı senaryo: Tahir Karapınar geri dönüyor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktör koltuğuna, geçici olarak Tahir Karapınar getiriliyor.

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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ve yardımcılarıyla yolların ayrılmasının ardından çarşamba günü Karagümrük karşılaşmasında takımın başında kimin olacağı netleşti.

Buna göre Olimpiyat Stadı'nda 20:00'da oynanacak maçta Fenerbahçe'nin başında altyapı koordinatörü Tahir Karapınar olacak.

Sarı lacivertlilerde Tahir Karapınar dışında lisanslı hoca bulunmuyor. Karapınar, pandemi sezonunda Ersun Yanal'ın istifasının ardından 9 Haziran 2020'de geçici olarak göreve getirilmişti. 9 maçta Fenerbahçe'yi yöneten Karapınar, 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.

Sezon sonuna kadar Fenerbahçe Teknik direktörlüğü yapan Karapınar, daha sonra altyapı koordinatörlüğüne geri dönmüştü.

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