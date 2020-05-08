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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de aylar sonra Alper Potuk sürprizi

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Fenerbahçe'de aylar sonra Alper Potuk sürprizi
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Fenerbahçe'de aylar sonra affedilen Alper Potuk, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kulüp çalışanlarından birinin corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugünkü antrenmanını iptal eden Fenerbahçe'nin dünkü idmanında Alper Potuk sürprizi yaşandı.

Sarı lacivertli ekip tarafından 4 Şubat tarihinde kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz günlerde affedilmesinin ardından dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

İsmi TFF'ye bildirilen listede olmamasına rağmen idmanlara başlayan Alper Potuk, aylar sonra sahalara dönmüş oldu.

Deneyimli oyuncu bu sezon 8 resmi maça çıkarken en son 14 Ocak tarihinde Kayserispor deplasmanında sarı-lacivertli formayı giymişti.

 

Fenerbahçede aylar sonra Alper Potuk sürprizi

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