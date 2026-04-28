Fenerbahçe'de Aydınlar bombası! Şimdiden dünyaca ünlü teknik direktörlerle temas kurdu

Fenerbahçe'de tüm camianın merakla beklediği yönetim kurulu toplantısı dün yapıldı. Galatasaray’a 3-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan takımın başarısızlığının nedenlerinin konuşulduğu toplantıda, kongre tarihi de görüşüldü. Kulüp binasındaki toplantının ardından futbolcularla yaptıkları görüşmeler sonrası Domenico Tedesco’yu gönderme kararı alan yönetim, kongre tarihi konusunda ise orta noktada buluşamadı. Sarı lacivertliler bu kritik konudaki kararlarını önümüzdeki günlerde yapacakları toplantıda verecek.

Yönetimin kararı bekleniyor

Yönetim Kurulu toplantısında bunlar yaşanırken, kulübün eski yöneticisi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar’dan flaş bir haber geldi.

Aydınlar, mevcut başkan Sadettin Saran yönetiminin olağanüstü kongre kararı alması halinde başkanlığa aday olma kararı aldı. Konuyla ilgili olarak bir süredir Fenerbahçe camiasının önde gelen isimleriyle görüşüp tam desteklerini alan Aydınlar’ın, şimdiden transfer için ön çalışmalara başlayıp dünyaca ünlü teknik direktörlerle temas kurduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’de yöneticilik yaptı

2008-2011 yılları arasında TFF Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Mehmet Ali Aydınlar, 29 Haziran 2011’de gerçekleştirilen seçimde başkanlığa getirildi. Fenerbahçe’de de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenen Aydınlar, sahibi olduğu Acıbadem Hastanesi ile sarı lacivertli kulübün voleybol şubesine sponsor olmuştu. Fenerbahçe’nin 3 Kasım 2013 tarihinde yapılan kongresinde de başkanlığa aday olan Mehmet Ali Aydınlar, 2 bin 383 oy alırken, seçimi 6 bin 821 oy toplayan Aziz Yıldırım kazanmıştı.

Sadettin Saran’ın durumu belirsiz

Başkan Sadettin Saran’ın, olağanüstü kongre kararı alması durumunda yeniden aday olup olmayacağı şu an için belirsizliğini korurken, Mehmet Ali Aydınlar’ın dışında iki isim daha başkanlık seçimine hazırlanıyor. Eski başkan Ali Koç’un yönetim kurulunda yer alan Hakan Safi ve iş insanı Barış Göktürk, adaylık için bir süredir taraftar derneklerinin liderleri ve camianın diğer önemli isimleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Kulislerde Safi’nin, Aydınlar’ın listesinde yer alma ihtimalinin de bulunduğu konuşuluyor.