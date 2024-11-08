Fenerbahçe'de Avrupa’da 8 maçta da gol yedi

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Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano’yu 2 maçta da devirmesine rağmen kalesinde gol gören Kanarya bir sonraki turda Lille’e ilk maçta 2-1 mağlup olurken, rövanşta ise 1-1 beraberlikle elendi. Avrupa Ligi’nde ilk hafta mücadelesinde Union SG’yi 2-1 yenen F.Bahçe sonra Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Evinde M.United maçı 1-1 biterken dün de 3 kez topu ağlarından çıkardı.

AZ-F.BAHÇE KUPA 2 TARiHiNE GEÇTi

Avrupa Ligi tarihinde oyuna sonradan dahil olan 4 oyuncunun gol attığı ilk maçı AZ Alkmar ile Fenerbahçe oynarken; bir karşılaşmada bu şekilde üç farklı isim ile gol atan ilk takım Hollanda temsilcisi oldu. Kanarya’da Youssef En-Nesyri gol sevinci yaşarken ev sahibi ekip Ro-Zangelo Daal Kees Smit, Denso Kasius ile sonuca gitmeyi başardı.

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EN-NESYRi YiNE SKORA KATKI VERDi

Sarı lacivertlilerde dün En-Neysri penaltı kaçırsa da 70’te golünü atarak gol katkısını sürdürdü. Faslı futbolcu sarı lacivertlilerde son 4 maçında 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. M.United ve Bodrum maçlarında gol sevinci yaşayan En-Neysri, Trabzon’da da Fred’in attığı golde asist yapmıştı.