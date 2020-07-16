Fenerbahçe'de Avrupa hesapları

Spor Arena / Süleyman ARAT | Avrupa Ligi’nde gelecek sezon Türkiye’yi temsil edebilmek için elinde kalan son umudun peşine düşen Fenerbahçe, bu haftaki Beşiktaş derbisi ve son hafta evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçlarından 6 puan çıkartmaya çalışıp Ziraat Türkiye Kupası’nı Trabzonspor’un kazanmasını bekleyecek.

ÖNCELiK LiG MAÇLARI

Karadeniz ekibinin kupayı kazanması durumunda lig beşincisine Avrupa bileti verilirken, sarı lacivertliler bu kontenjanın sahibi olmak isti

yor. Kupayı Alanyaspor’un kazanması durumunda işi adeta mucizelere kalacak olan Fenerbahçe’da öncelikse Beşiktaş ve Rize maçları...

İDEAL 11 BULUNUYOR

Bu hafta Beşiktaş maçında cezası biten Serdar Aziz ile sakatlıktan çıkan Simon Falette’in defans göbeğinde görev alması beklenirken, Ozan Tufan-Luis Gustavo ikilisi orta sahada oynayacak. Böylece sarı lacivertli ekip uzun zaman sonra bir lig maçında ideale yakın 11’le sahada olacak.

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