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Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin gideceği takımı babası açıkladı!

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#Fenerbahçe#Transfer#Attila Szalai
Fenerbahçede Attila Szalainin gideceği takımı babası açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 08:50

Süper Lig'de 67 puanla zirve yarışını sürdüren ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip; bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başladı. Kanarya'da Jorge Jesus'un ve taraftarın sevgilisi haline gelen Attila Szalai ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen ve Jorge Jesus'un vazgeçilmezi olan Attila Szalai'nin sarı lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin babasından kritik bir açıklama geldi.

Sabah'ın Macaristan basınına dayandırdığı röportajda baba Szalai, "Oğlum bir gol attığında, bu galibiyet golü de olursa, ya donup kalıyorum ya ağlıyorum ya da sevinçten zıplıyorum. O anki ruh halime göre değişiyor. Keşke her anne baba benim gibi bir mutluluk yaşasa." ifadelerini kullandı.

Baba Szalai ayrıca, "Her yaz çok ciddi transfer teklifleri oluyor ama size tüm gerçeği söyleyemem. Attila, şu anda Fenerbahçe'ye konsantre olmak istiyor. Çünkü şampiyonluk şansları devam ediyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitimine 2 yıl var. Attila için ne kadar bonservis isteyeceği konusu Fenerbahçe'ye kalmış. Örneğin; Fenerbahçe 20 milyon Euro bonservis isterse bunu başka bir kulüp vermeyebilir. Çünkü o sonuçta bir defans oyuncusu, forvet değil." dedi.

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HİÇBİR ZAMAN PARAYLA İLGİLENMEDİK

"Ne oğlum ne ben hiçbir zaman parayla ilgilenmedik. Bir transfer söz konusuysa, içinizde bir mutluluk mu yoksa ilgisizlik mi hissettiğinizi düşünmeniz gerekir. Attila birçok takımda oynayabilir. Düşünülebilecek birçok kulüp var. Fenerbahçe'den sonra direkt Bayern Münih ya da Borussia Dortmund'un ilk aşamada gidebileceği bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sürekli oynayabileceği ve kendini geliştirmeye devam edebileceği bir Bundesliga veya Premier Lig orta sıra takımı en doğru seçenek olabilir."

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#Fenerbahçe#Transfer#Attila Szalai

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