Fenerbahçe'de Attila Szalai'den Trabzonspor maçı öncesi Arda Güler ve şampiyonluk sözleri

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Attila Szalai'nin sözleri şu şekilde:

Trabzonspor'a karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftartlarımızın maç içerisinde son dakikaya kadar desteklerine ihtiyacımız var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Umarım dolu tribünler önünde oynarız ve iyi mücadele edip güzel bir sonuç alırız.

"Başımızı kaldırmamız gerekiyordu"

Son dakikada attığımız golle gelen galibiyet çok değerliydi. Şu anda mutlu hissediyoruz ama önümüzde çok maç var. Takımdaki atmosfer çok daha iyi. Geçmişte iyi maçlar çıkaramadık. Türkiye Kupası'ndan ve Konferans Ligi'nden elendik ama başımızı kaldırmamız gerekiyordu ve bunu da yapmaya başladık.

"Daha önce de sol bekte oynamıştım"

Sol bekte oynayan iki oyuncumuz sakatlandığı için ben orada görev yaptım. Daha önce de birkaç kez orada oynamıştım. Hangi pozisyonda oynarsam en iyisi ortaya koymaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Önceki maçlarda performansım mükemmel değildi ama çalışarak daha iyiyi ortaya koymaya çalışıyorum.

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"Türkçeyi öğrenmeye çalışıyorum"

Takımdaki her Türk oyuncu ve tercümanlar bana Türkçe konusunda yardımcı oluyor. Ayrıca telefonumda bir uygulama var ve Türkçeyi buradan öğrenmeye çalışıyorum.

"Arda'nın potansiyeli çok yüksek ama üzerine gitmemek gerek"

Arda Güler çok yetenekli bir futbolcu. Potansiyeli çok yüksek. Sürekli konuşuyoruz, bize beslenme ve güç antrenmanlarıyla ilgili sorular soruyor. Antrenmanlardaki performansı da çok iyi. Profesyonelliği üst seviyede bir futbolcu. Aynı zamanda iyi de bir karakteri var. İyi yolda olduğunu söyleyebilirim ama bu konuda dikkatli de olmak gerekir. Arda gibi genç yeteneklerin üzerine çok gitmemek gerekiyor, zamanla kendisini daha iyi gösterecektir.

"Transfer söylentilerini umursamıyorum"

Transfer söylentilerini veya kulüplerin ilgisini düşünmüyorum. Kafamda bunlara yer bırakmıyorum. Amacım ve odak noktam Fenerbahçe'ye en yüksek katkıyı vermek için daha çok çalışmak.

"En büyük arzumuz şampiyon olmak"

Kulübümüzün büyük bir tarihi olduğunu biliyoruz ve şampiyonluğa da bir süredir hasret kaldık. Taraftarlarımız ve kulübümüz şampiyonluk hak ediyor. Bizim de en büyük arzumuz şampiyonluğu kazanmak.