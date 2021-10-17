Fenerbahçe'de Attila Szalai'den penaltı sözleri! "Bana göre oldukça netti"

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Andreas Cornelius'la giriştiği mücadele sonrasında penaltıya sebebiyet veren Attila Szalai, "Hakemin kararlarıyla alakalı konuşmak istemiyorum. Bence zaten pozisyonu herkes gördü. Herkesin bir fikri elbet vardır, benim de bir fikrim var ama belirtmek istemiyorum. Bana göre oldukça netti." diye konuştu.

10 kişi kaldıktan sonra kendileri adına işlerin zorlaştığını belirten Diego Rossi ise "Biz oyuncular elimizden gelen her şeyi yaparız ama bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Kafamızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz. Özellikle görmüş olduğumuz kırmızı karttan sonra işler zor oldu. Takım olarak inanılmaz efor sarf ettik. Maçı belirleyen pek çok detay var. Biz kafamızı kaldırıp işimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.