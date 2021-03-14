Fenerbahçe'de Attila Szalai'den mağlubiyet yorumu: 'Çok şanssızdık'

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Attila Szalai, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR'

Şanssız goller yediklerini vurgulayan Szalai, "Yediğimiz gollerle ilgili ne söyleyebilirim ki, çok şanssızdık. Hatalarımızı daha iyi analiz ederek, daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

'DAHA KOMPAKT OLMALIYIZ'

Attila Szalai sözlerini, "Daha kompakt olmamız gerekiyor, ancak bu şekilde başarı gelebilir." ifadeleriyle tamamladı.