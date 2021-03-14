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GeriFutbol Fenerbahçe'de Attila Szalai'den mağlubiyet yorumu: 'Çok şanssızdık'
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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2021 - 21:23 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Attila Szalai'den mağlubiyet yorumu: 'Çok şanssızdık'

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Fenerbahçe'de Attila Szalai'den mağlubiyet yorumu: 'Çok şanssızdık'

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Attila Szalai, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR'

Şanssız goller yediklerini vurgulayan Szalai, "Yediğimiz gollerle ilgili ne söyleyebilirim ki, çok şanssızdık. Hatalarımızı daha iyi analiz ederek, daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

'DAHA KOMPAKT OLMALIYIZ'

Attila Szalai sözlerini, "Daha kompakt olmamız gerekiyor, ancak bu şekilde başarı gelebilir." ifadeleriyle tamamladı.

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