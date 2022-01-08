Szalai yeniden gündemde! 20 milyon Euro...

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Simon Kjaer’in sezonu kapatmasının ardından Milan, transferde önceliği stopere vermişti. Attila Szalai, Milan’ın radarında olsa da öncelik Sven Botman’daydı. Ancak Kırmızı- Siyahlılar, Lille ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlayamadı. Milan Yönetimi, yapılan 30 milyon Euro’luk son teklifin de geri çevrilmesi üzerine Hollandalı savunmacıdan vazgeçti. İtalyan basını, Szalai’nin yeniden Milan için ‘öncelikli hedefler’ arasına girdiğini yazdı.

20 milyon Euro

Fenerbahçe Yönetimi’nin Macar stoperin bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediği öne sürüldü. Fanatik'in haberine göre Kırmızı-Siyahlılar’ın ise Szalai transferini bu rakamın biraz daha altına bitirmeye çalışacağı kaydedildi. Fenerbahçe’nin bir diğer stoperi Min-jae Kim de birçok Avrupa devinin takibi altında. Ancak Sarı-Lacivertliler’in, Güney Korali savunmacıyı bu transfer döneminde satmayı düşünmediği belirtildi. Szalai’nin gönderilmesi halinde de yeni gelecek teknik adamla kadro üzerine yapılacak değerlendirmeler sonucu stoper alınıp alınmayacağına karar verilecek.