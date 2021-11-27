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Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Chelsea bilmecesi! Galatasaray, Olympiakos maçları sonrası işler değişti

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Fenerbahçede Attila Szalai ve Chelsea bilmecesi Galatasaray, Olympiakos maçları sonrası işler değişti

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai ile ilgili dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. İsmi Chelsea ile anılan 23 yaşındaki savunmacının son 2 maça yedek başlaması kafalarda soru işareti oluşturdu.

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Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin son maçlarda yedek kulübesinde olması beraberinde tepkileri getirdi. Teknik direktör Vitor Pereira Galatasaray ve Olympiakos karşılamalarına dörtlü savunma ile başlarken Szalai, bu iki mücadelede de yedek soyundu. Vitor Pereira, sol bek pozisyonunda oynama özelliği bulunan Attila Szalai'ye bu bölgede de şans vermedi

Geçen sezondan bu yana Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'de görev alan ve kısa süre içerisinde piyasa değeri çift haneli rakamları bulan Macar futbolcunun sahada olmama nedeninin Chelsea ile yapılan transfer pazarlıkları olduğu da iddialar arasında.

Fenerbahçe'nin savunma ikilisi Attila Szalai ve Kim-Min Jae, Süper Lig'de fırtına gibi eserken Macar futbolcunun adı transfer dedikodularına karıştı

20 MİLYON EURO CİVARI SATIŞ BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Szalai'yi 20 milyon euro civarı bir rakama Premier Lig ekibi Chelsea'ye gönderme hazırlığı yaptığı belirtiliyor.

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Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin transferini talep eden Thomas Tuchel'in, Rüdiger'in yerini bu oyuncuyla doldurmak istediği biliniyor.

İngiliz ekibinin 1998 doğumlul genç stoperi Fenerbahçe hem de Macaristan Milli Takımı'nda scoutlar aracılığıyla yakın takibe almıştı.

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Süper Lig'den yurt dışına oyuncu satışında ilk sıra Cenk Tosun transferiyle Beşiktaş'ta. 22.5 milyon euro maliyetle gerçekleşen satışı 21 milyon euro bonservis tutarıyla Elvir Baljic takip ediyor. 

Alexander Sörloth, Vedat Muriqi, Yusuf Yazıcı, Eljif Elmas listenin devamındaki isimler.

Fenerbahçede Attila Szalai ve Chelsea bilmecesi Galatasaray, Olympiakos maçları sonrası işler değişti

SZALAİ SATIŞI VE GOLCÜ TRANSFERİ İDDİASI

Forvet konusunda bir türlü yüzü gülmeyen Fenerbahçe'nin Attila Szalai'nin satışı halinde bütçenin önemli kısmını golcü transferi için değerlendireceği de iddialar arasında.

Bu noktada Lazio'da beklediğini bulamayan Vedat Muriqi'nin adı bir kez daha gündeme gelecek gibi gözüküyor.

ATTİLA SZALAİ KİMDİR? | TRANSFERMARKT'A GÖRE DEĞERİ 11 MİLYON EURO

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20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte’de dünyaya gelen Atilla Szalai, futbol hayatına Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien’in altyapılarında adım atarken profesyonel futbol kariyerine SK Rapid Wien II’de başladı. Daha sonrasında Mezokövesd Zsory FC ve Apollon Limassol kadrolarında yer aldı. Atilla Szalai, Macaristan A Milli Takımı’nda 8 maça çıkıp, Macaristan U-21 Milli Takımı’nda oynadığı 18 maçta 2 gol kaydetti. Macaristan U-19 Milli Takımı’nda 13 maçta oynadı ve Macaristan U-16 Milli Takımı’nda ise 1 maçta süre aldı. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 11 milyon euro. 

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