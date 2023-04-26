Fenerbahçe'de Attila Szalai şoku! Sivasspor maçında yok

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Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Attila Szalai, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı lacivertli kulüpten yapışan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Attila Szalai’nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında
@AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde MR Görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.
Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."