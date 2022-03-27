Fenerbahçe'de Attila Szalai iyi performansın nedenini açıkladı! 'Bu yüzden çıkıştayız'

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Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, lige verilen milli arada hazırlıkların devam ettiği Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Fenerbahçe Televizyonu’nun sorularını yanıtladı.



‘Günün Röportajı’ programına konuk olan Szalai, hem sakatlık sürecini hem de takımın yükselen grafiğine dair açıklamalarda bulundu.



Son dönemde Türkçeyi çok daha iyi bir seviyede konuşuyor olmasına ilişkin kısa bir açıklama yapan Attila Szalai, “Öğrenmek için çabalıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Türkçe konuşma anlamında çok geliştiğimi düşünüyorum. Eskiye kıyasla daha iyi konuşabildiğim için mutluyum.” dedi.



"Süreç iyi gidiyor ve hızlı bir şekilde iyileşiyorum"



Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası devam eden rehabilitasyon sürecini, “Son oynadığımız Konyaspor maçında bir sakatlık yaşadım. O maçta sağ dizimin dışına bir darbe aldım ve iç taraftaki bağlarda bir zedelenme oldu. Tanrı’ya şükürler olsun ki büyük bir sakatlık değil. Doktorlarımız, tedavimin yaklaşık iki hafta süreceğini söyledi. Bugün de tedavinin yedinci günü. Süreç iyi gidiyor ve hızlı bir şekilde iyileşiyorum. Ve tabii ki sağlık ekibimize de bu anlamda minnettarım. Masörlerimiz, fizyoterapistlerimiz, doktorlarımız çok çalışıyorlar ve yardım ediyorlar. Olabildiğinde erken dönmek istiyorum.” şeklinde değerlendiren Szalai; bu süreçte elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını şu şekilde ifade etti:

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“Şu anda bilindiği üzere milli aradayız. Bu sakatlık nedeniyle mili takıma gidememiş olmaktan dolayı da çok üzgünüm. Tabii ki tedavi süreçleri zor ve vakit alan süreçler, ben de elimden gelenin iyisini yapıyorum; gerek tedavilerde gerekse de salon çalışmalarında! Bugün de ilk defa sahada birazcık koşu yapma imkanı buldum. Yapmış olduğumuz muayenelerde ve testlerde de gidişat iyi gözüküyor. Bu yüzden de mutluyum.”



"Her geçen gün oyunumuzu geliştirmek için neler yapabileceğimizin üzerine yoğunlaşıyoruz"



Takımın son haftalardaki yükselen grafiği ve buna bağlı saha sonuçlarına dair görüşlerini de paylaşan Macar futbolcu, “Tanrı’ya şükürler olsun ki son dönemde iyi maçlar çıkarttık, iyi sonuçlar aldık. Ama bu tamamen çok çalışmanın bir ürünüydü. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuzu geliştirmek için neler yapabileceğimizin üzerine yoğunlaşıyoruz. Son maçlarda da iyi sonuçlar aldık, iyi gidiyor. Umarım milli aradan sonra da bu şekilde devam ederiz.” şeklinde konuştu.



"Taraftarımızın desteği bizler için çok önemli"



Taraftarların desteğiyle ilgili görüşleri alınan Attila Szalai, şöyle konuştu:



“Taraftarımızın desteği bizler için çok önemli. Biz oyuncular için değil kulüp bünyesindeki herkes bu desteği çok iyi şekilde hissediyor. Maçlarda bizim arkamızdalar ve bize çok yardımcı oluyorlar. Hedeflerimizden bir tanesi de onları mutlu edebilmek ve bunun için çok çalışıyoruz.”



"Onların göstermiş olduğu destek ve sevgiden dolayı minnettarım"



Taraftar ile arasındaki diyaloğa dair de kısa bir değerlendirmede bulunan milli futbolcu, “Onların göstermiş olduğu destek ve sevgiden dolayı minnettarım. Benim için onların göstermiş olduğu destek ve sevgi çok önemli. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben de saha içinde ve saha dışında bunun karşılığını her zaman en iyi şekilde vermeye çalışıyorum, çünkü benim için çok önemli. Onlar bunu hak ediyorlar çünkü bizi, koşulsuz olarak destekliyorlar. Bizler de oyuncu grubu olarak bunun karşılığını vermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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"Çok iyi bir takım ruhumuz ve iyi bir grubumuz var"



Kaliteli ve karakterli oyuncu grubuna sahip olduklarına vurgu yapan Attila Szalai, “Biz, çok sıkı çalışıyoruz. Sıkı çalışmanın karşılığını da her zaman alırsınız. İyi sonuçlar alıyoruz, iyi sonuçlar aldığımız zaman da bu bizi mutlu ediyor. Bu tarz sonuçlar doğru yolda olduğunuzu gösterir. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gerçek anlamda çok iyi bir takım ruhumuz ve iyi bir grubumuz var. Kalite ve karakter anlamında çok iyi bir gruba sahibiz. Herkes birbiriyle arkadaş, herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Bu şekilde devam etmek için çok çalışıyoruz.” dedi.



"Sakatlığım sonrası herkes benimle çok ilgilendi"



Yaşadığı sakatlık anını anlatan ve devamında takım arkadaşlarının ve kulüp personelinin kendisine çok destek olduğun ifade eden başarılı stoper, “Hem takım arkadaşlarıma hem de kulüp bünyesinde çalışanlara bu anlamda minnettarım. Doktorların yaptığı ilk kontrolde sakatlığım ciddi gözüküyordu. Bu durumdan dolayı herkes çok endişelendi. Tanrı’ya şükür ki yapılan tetkikler sonrasında durumum beklediğimizden daha iyi çıktı. Bu durum beni rahatlattı. Hastaneye giderken yolda ve MR çektikten sonra bütün arkadaşlarım aradılar. Bana sevgi ve desteklerini gösterdiler. Onlara minnettarım ve dilerim en kısa sürede aralarına katılırım. Sakatlık yaşadığım pozisyonda sağ dizimin dışına bir darbe aldım ve çok büyük bir acı hissettim. Sonrasında devam etmek istedim. Doktorlarımız yapmış oldukları muayenede devam etmemin tehlikeli olacağını söylediler. Hayal kırıklığı yaşadım. Çok fazla acım vardı ama takımıma yardım etmekte istiyordum ki takım arkadaşlarım harika bir şekilde maçı çevirdiler. Stadyumda bu atmosferi görmek çok güzeldi ve benim kendimi daha iyi hissetmemi sağladı.” diye konuştu.



"Son haftalardaki çıkışımızın sebebi bu"



Ligin geri kalan bölümü ve maçlara nasıl hazırlandığı ile ilgili soruları yanıtlayan Szalai, “Ligde 8 maçımız kaldı ve hedefimiz alabildiğimiz kadar puan alıp ligin sonunda puan tablosunda mümkün olduğu kadar yukarıda olmak. Bunun için çok çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle mental hazırlık çok önemli. Her zaman kendimi farklı ve yeni pozisyonlarda oynamaya hazırlıyorum. Her pozisyonda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Takımıma ve kulübüme yardım edebilmek için hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bence takımdaki her oyuncu bu düşünce yapısına sahip. Her oyuncu böyle. Son haftalardaki çıkışımızın sebebinin bu olduğunu düşünüyorum.” dedi.



"Futbola sol kanat oyuncusu olarak başladım"



Futbola sol kanat olarak başladığını söyleyen Macar oyuncu, “Babam da eskiden futbolcuydu ve sol bekte oynuyordu. Futbola sol kanat oyuncusu olarak başlamıştım. Zamanla stoper pozisyonuna evrildim. Çok fazla çalışarak profesyonel seviyelere ulaştım. Buralara kadar gelebildiğim için çok mutluyum. Umarım hep birlikte güzel zamanlar ve zaferler yaşarız.” diye konuştu.



"Filip Novak’la Türkçe bir program yapabiliriz"



Filip Novak’ın takımda en iyi Türkçe'yi yabancılar arasında Attila Szalai’nin konuştuğunu ve kendisinin de bu konuda iyi olduğu sözlerinin hatırlatılması üzerine Szalai, “Filip Novak’ın övgüleri için teşekkür ediyorum. Her geçen gün Türkçe konuşma konusunda gelişmeye çalışıyorum. Takımımızda başka iyi Türkçe konuşan oyuncular da var. Filip onlardan biri. Belki bir gün Youtube’a bir program yapıp, kimin daha iyi Türkçe konuştuğunu görebiliriz. Ben bu meydan okuma için hazırım.” dedi.