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GeriFutbol Fenerbahçe'de Attila Szalai: "Hayal kırıklığı oldu"
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 22:14 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Attila Szalai: "Hayal kırıklığı oldu"

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a mağlup olduğu derbinin ardından Attila Szalai ve Jose Sosa açıklamalarda bulundu.

Derbi yenilgisi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten Attila Szalai, "Bizim için bu maç hayal kırıklığı oldu. Kazanmayı çok istedik. Her şeyimizi verdik ama gol bulamadık. Kafamızı kaldırmalı, çalışmaya devam etmeliyiz. Bizim bir hedefimiz var. Bu büyük hedef uğruna her şeyimizi vereceğiz" diye konuştu.

Bu yenilginin hedeflerinden uzaklaştırmaması gerektiğini belirten Sosa ise "Takıma döndüğüm için mutluyum. Bakıldığında ise üzgünüz bu tarz bir yenilgi nedeniyle. Bu üzüntü asıl amacımızı geride bırakmamalı. En iyi şekilde hedefimize doğru yürümeliyiz." dedi.

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