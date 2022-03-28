Fenerbahçe'de Attila Szalai başarılı sonuçların sırlarını açıkladı!

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6 hafadır yenilmeyen ve Konya galibiyetiyle lig 2.’liği için önemli bir adım atan F.Bahçe’de Attila Szalai takımın başarısında çok çalışmanın önemine vurgu yaptı. Dün FBTV’ye konuşan Szalai takımdaki yükselişi şu sözlerle anlattı:

“Çok sıkı çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuzu geliştirmek için neler yapabileceğimizin üzerine yoğunlaşıyoruz. Çok iyi bir takım ruhumuz ve iyi bir grubumuz var. Kalite ve karakter anlamında çok iyi bir gruba sahibiz. Herkes arkadaş, herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takımdaki her oyuncu da böyle. Son haftalardaki çıkışımızın bu olduğunu düşünüyorum."

HIZLI BiR ŞEKiLDE iYiLEŞiYORUM

Szalai sakatlığı ile ilgili ise “Doktorlarımız, tedavimin iki hafta süreceğini söyledi. 7. gün bitti. Süreç iyi gidiyor ve hızlı bir şekilde iyileşiyorum. Olabildiğinde erken dönmek istiyorum” dedi.

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