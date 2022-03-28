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Fenerbahçe'de Attila Szalai başarılı sonuçların sırlarını açıkladı!

#Attila Szalai#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçede Attila Szalai başarılı sonuçların sırlarını açıkladı
Süleyman Arat

Attila Szalai, Fenerbahçe'deki çıkışın ve son haftalardaki başarılı sonuçların sırrını açıkladı: “Gerçekten çok sıkı çalışıyoruz. Herkes nerede oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Çıkışımızın sebebinin bu olduğunu düşünüyorum.”

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6 hafadır yenilmeyen ve Konya galibiyetiyle lig 2.’liği için önemli bir adım atan F.Bahçe’de Attila Szalai takımın başarısında çok çalışmanın önemine vurgu yaptı. Dün FBTV’ye konuşan Szalai takımdaki yükselişi şu sözlerle anlattı:

“Çok sıkı çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuzu geliştirmek için neler yapabileceğimizin üzerine yoğunlaşıyoruz. Çok iyi bir takım ruhumuz ve iyi bir grubumuz var. Kalite ve karakter anlamında çok iyi bir gruba sahibiz. Herkes arkadaş, herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takımdaki her oyuncu da böyle. Son haftalardaki çıkışımızın bu olduğunu düşünüyorum."

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Szalai sakatlığı ile ilgili ise “Doktorlarımız, tedavimin iki hafta süreceğini söyledi. 7. gün bitti. Süreç iyi gidiyor ve hızlı bir şekilde iyileşiyorum. Olabildiğinde erken dönmek istiyorum” dedi.

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#Attila Szalai#Fenerbahçe#Süper Lig

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