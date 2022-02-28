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Fenerbahçe'de Attila Szalai: "Attığım golü hatırlamıyorum"

#Fenerbahçe#Szalai#Kasımpaşa
Fenerbahçede Attila Szalai: Attığım golü hatırlamıyorum

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından futbolcular Attila Szalai, Miguel Crespo ve Miha Zajc açıklamalarda bulundu.

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Galibiyet golünü atan Attila Szalai, gol anının hızlı geliştiğini ve hatırlamadığını belirtirken "Zor bir maç oldu. Kasımpaşa iyi oynadı, bize zorluklar yaşattı. Saha içerisinde çok çalıştık, çok koştuk ve sonunda istediğimiz sonucu aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Aldığımız 3 puandan dolayı gurur duyuyoruz. Attığım golü hatırlamıyorum, çok hızlı olaylar gelişti. Sanırım Pelkas dokundu ve top önüme düştü. Tek dokunuşla gol oldu. Tanrı'ya şükürler olsun. Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi 3 puan almamız." dedi.

"Haklı bir galibiyet oldu"

Savaşarak kazandıklarını söyleyen Miguel Crespo, "Gerçekten güzel bir galibiyet aldık. Zor bir deplasmanda, iyi oynayan takıma karşı kazandık. Biz galibiyeti hak ettik, savaştık. Haklı bir galibiyet oldu. Orta sahada kim oynarsa oynasın, en iyisini yapmak istiyor. Onlarla oynadığımda ben de zevk alıyorum. Kasımpaşa çok koşan bir takım, onlara boşluk vermemeliydik. Bunu başardık. Kaptığımız toplarla pozisyonlara girdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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"Güzel bir gol attım"

Takımının ilk golünü atan Miha Zajc ise "Güzel bir gol attım. Takım olarak iyi işler yaptık ve ben de şutumla topu ağlara gönderdim. Bu golden dolayı mutluyum ama önemli olan 3 puandı. Zor bir maç oldu. İlk yarı iyiydik ama ikinci yarı işler pek istediğimiz gibi gitmedi. Maçın sonuna kadar savaştık ve o ikinci gole inandık." şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Szalai#Kasımpaşa

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