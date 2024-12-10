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Fenerbahçe'de Athletic Bilbao maçı hazırlıkları tamamlandı

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#FENERBAHÇE#Athletic Bilbao#Avrupa Ligi
Fenerbahçede Athletic Bilbao maçı hazırlıkları tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 16:48

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat katılmadı.

Öte yandan UEFA listesinde bulunmayan Oğuz Aydın da tedbir amacıyla idmana çıkmadı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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#FENERBAHÇE#Athletic Bilbao#Avrupa Ligi

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