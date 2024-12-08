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Fenerbahçe'de Athletic Bilbao maçı hazırlıkları başladı

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Athletic Bilbao
Fenerbahçede Athletic Bilbao maçı hazırlıkları başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 15:09

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, pas ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın 11’inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Athletic Bilbao

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