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Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor!

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#FENERBAHÇE#Atakaş Hatayspor#Süper Lig
Fenerbahçede Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 15:17

Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam ediyor.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular; ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ve çift kale maçla idmanı sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#FENERBAHÇE#Atakaş Hatayspor#Süper Lig

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