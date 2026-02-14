Fenerbahçe'de Asensio yine farkını ortaya koydu, kariyer rekorunu Trabzon'da kırdı!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, Trabzon'da da 3 puanı hanesine yazdırdı.

ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Fenerbahçe, ezeli rakibiyle ligde oynadığı son maçlarda üstünlük kurdu. 4 Kasım 2023'te oynanan lig maçını Trabzonspor 3-2'lik skorla kazanırken, sonrasında 3'ü Trabzon'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 maçta Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı.

Taraflar 139. kez karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler 56. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, lig maçlarında ise rekabette 45. galibiyetini aldı.

FENERBAHÇE'DEN YENİ REKOR

Sarı-lacivertliler, en son 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi almamıştı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 12 maça çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 28 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 11 gol gördü. Tedesco'nun öğrencileri konuk olduğu son 4 deplasmanda da sahadan galibiyetle ayrıldı.

'MATADOR'DAN HARİKA SERİ

Marco Asensio, bugün de skor katkısı üreterek üst üste 8 deplasman maçında gol veya asist yaptı.

Deneyimli oyuncu bu süreçte Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Kocaelispor maçlarında gole imza atarken, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Eyüpspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği'ne karşı gol pası verdi.

İspanyol futbolcu Süper Lig’de bu sezon forma giydiği 17 maçta 10. golüne ulaştı. İspanyol yıldızın 8 de asisti bulunuyor.

KARİYER REKORU KIRDI

Trabzon'da 1 gol - 1 asiste imza atan İspanyol yıldız, kariyer rekorunu egale etti.

Fenerbahçe’de 29 maçta 12 gol ve 9 asistle toplam 21 gole ulaşarak, 2022-2023’te Real Madrid formasıyla 51 maçta elde ettiği kariyer rekorunu kırdı.