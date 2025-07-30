Fenerbahçe’de Asensio transferi bitiyor! Lauriente'de şüphe bulundu

Haberin Devamı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip yıldız futbolcuları açıklamak için gün sayıyor...

ASENSIO’DA GERİ ADIM YOK

Sarı-Lacivertliler, PSG’nin yıldız isimleri Milan Skriniar ve Marco Asensio için hâlâ masada. Özellikle defans hattına lider bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen teknik heyet, Skriniar için PSG ile yoğun pazarlık halinde. Devin Özek, oyuncunun bonservis bedelinde indirime gitmeleri için Fransız ekibini ikna etmeye çalışıyor.

ÖZEK BİTİRİYOR

Diğer yandan uzun süredir gündemde olan ve zaman zaman olumsuz sinyaller alınan Marco Asensio transferinde geri adım yok. Hatta yeni bir gelişme yaşandı. Devin Özek’in birebir yürüttüğü temaslar sonrası, İspanyol yıldızın transferinde yeniden olumlu bir hava oluştu. Oyuncu cephesinin de artık daha sıcak baktığı bu transfer için Fenerbahçe yönetimi, hem maaş bütçesi hem de proje anlamında tüm şartlarını seferber etmiş durumda.

Haberin Devamı

Teknik direktör Jose Mourinho’nun da özellikle iki oyuncunun transferine onay verdiği ve takımı bir üst seviyeye taşıyacak isimler olduklarını yönetime aktardığı ifade ediliyor. Fenerbahçe, her iki oyuncuyu da UEFA listesine yetiştirmek adına PSG ile süreci netleştirmeyi hedefliyor. Taraftarlar sabırsızlıkla resmi açıklamaları bekliyor.

LAURIENTE’DE DETAYLI ARAŞTIRMA

Fenerbahçe’de Armand Lauriente gündemi iyice alevlendi. Sassuolo forması giyen Fransız oyuncu, uzun süredir Sarı-Lacivertli ekibin listesinde yer alıyor. Teknik direktör José Mourinho’nun da beğendiği ve sistemine uygun bulduğu Laurienté için yönetim, yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Ancak transfer sürecinde önemli bir detay dikkat çekiyor: Lauriente’nin daha önce Premier Lig ekibi Sunderland ile olan görüşmelerinin ani bir şekilde iptal edilmesi. Fenerbahçe cephesi, transferin neden gerçekleşmediğini detaylı biçimde araştırıyor.

Haberin Devamı

Sunderland’e transferinin iptal edilme gerekçesi olarak ilk etapta “sağlık kontrollerinden geçemedi” iddiası ortaya atılsa da bu bilgi henüz resmi kaynaklarca doğrulanmış değil. Sarı-Lacivertli yönetim, olası bir sağlık sorununu netleştirmeden resmi adım atmak istemiyor.

Alternatif olarak, Sassuolo cephesinden gelen yüksek bonservis talebi veya oyuncunun kişisel tercihleri nedeniyle transferin durduğu ihtimalleri de masada.

ÖNCELİK RİSKLERİ GÖRMEK

Fenerbahçe, eğer sağlık ya da etik bir sorun olmadığı netleşirse Sassuolo ile temasa geçerek süreci resmileştirmeyi planlıyor. Mourinho’nun özellikle hızlı oyun yapısına uygunluğu ve hücumda çok yönlü katkı potansiyeli nedeniyle oyuncuya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe yönetimi, Lauriente’nin Sunderland süreciyle ilgili tüm detayları netleştirdikten sonra nihai kararını verecek. Bu transferde öncelik riskleri görmek ve doğru hamleyi yapmak olacak.

Haberin Devamı