×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Asensio tehlikesi! Durumunu sordular

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Asensio
Fenerbahçede Asensio tehlikesi Durumunu sordular
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 09:33

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla sarı lacivertlilerin vazgeçilmezi olan Marco Asensio'nun, yaz transfer döneminde ayrılığı gündeme gelebilir.

Haberin Devamı

Marco Asensio için transfer piyasası giderek hareketleniyor. Daha önce adı Real Sociedad ve Sevilla ile anılan İspanyol yıldızın şimdi de Atletico Madrid tarafından yakın takibe alındığı öne sürüldü.

Fenerbahçede Asensio tehlikesi Durumunu sordular

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Asensio’nun geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve La Liga’ya dönüş ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor.

Gözden KaçmasınGalatasarayda kapılar kapandı Bir yere gitmiyorsunGalatasaray'da kapılar kapandı! 'Bir yere gitmiyorsun'Haberi görüntüle

Özellikle Real Sociedad’ın uzun süredir oyuncunun durumunu takip ettiği, Sevilla’nın da maaş şartlarını araştırdığı aktarılmıştı.

Fenerbahçede Asensio tehlikesi Durumunu sordular

Haberin Devamı

Son iddialara göre Atletico Madrid teknik heyeti de tecrübeli hücum oyuncusunun durumunu değerlendirmeye başladı. Diego Simeone’nin, çok yönlü yapısı nedeniyle Asensio’yu rotasyon için önemli bir seçenek olarak gördüğü ifade ediliyor.

Fenerbahçede Asensio tehlikesi Durumunu sordular

Ancak şu aşamada resmi tekliften çok “izleme ve şart araştırma” süreci ön planda. Asensio’nun yüksek maaşı ve kulübünün bonservis beklentisi transfer yarışındaki en büyük engeller olarak gösteriliyor.

Buna rağmen oyuncunun yeniden İspanya’da forma giymeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta ayrılık kapıda Görüşmeler başladıBeşiktaş'ta ayrılık kapıda! Görüşmeler başladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Asensio

BAKMADAN GEÇME!