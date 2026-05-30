Fenerbahçe'de Asensio tehlikesi! Durumunu sordular

Marco Asensio için transfer piyasası giderek hareketleniyor. Daha önce adı Real Sociedad ve Sevilla ile anılan İspanyol yıldızın şimdi de Atletico Madrid tarafından yakın takibe alındığı öne sürüldü.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Asensio’nun geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve La Liga’ya dönüş ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor.

Özellikle Real Sociedad’ın uzun süredir oyuncunun durumunu takip ettiği, Sevilla’nın da maaş şartlarını araştırdığı aktarılmıştı.

Son iddialara göre Atletico Madrid teknik heyeti de tecrübeli hücum oyuncusunun durumunu değerlendirmeye başladı. Diego Simeone’nin, çok yönlü yapısı nedeniyle Asensio’yu rotasyon için önemli bir seçenek olarak gördüğü ifade ediliyor.

Ancak şu aşamada resmi tekliften çok “izleme ve şart araştırma” süreci ön planda. Asensio’nun yüksek maaşı ve kulübünün bonservis beklentisi transfer yarışındaki en büyük engeller olarak gösteriliyor.

Buna rağmen oyuncunun yeniden İspanya’da forma giymeye sıcak baktığı konuşuluyor.