Fenerbahçe'de Asensio tamam, gözler Brown'da!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Marco Asensio transferinde Paris St. Germain’in ardından İspanyol oyuncu ile de anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler ilk olarak 9 milyon Euro önerdiği İspanyol yıldızın rakamı düşük bulması üzerine teklifini 10 milyon Euro’ya çıkarırken, PSG’nin gelecek planlarından yer almayan Asensio’nun yönetime ‘evet’ dediği öğrenildi. Teklifte yıllık net 10 milyon Euro’nun dışında Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalınması, Avrupa kupalarında başarı ve ligde şampiyonluk gibi başarı bonuslarının yer aldığı ifade edildi.

MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTİYOR

Paris St. Germain ile 30 Haziran 2026’ya kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcu için kulübüne de 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği gelen haberler arasında. Tecrübeli futbolcunun da dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile çalışıp 2 yıldır uzak kaldığı İspanya Milli Takımı’nın formasını yeniden giymek ve Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı yakalamak için Fenerbahçe’yi bir sıçrama tahtası olarak gördüğü öğrenildi. Kanarya şimdi Marco Asensio’yu Portekiz kampına katmak için gün sayıyor.

Haberin Devamı

IGLI TARE OYUNCUYLA BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Sarı lacivertliler Gent’te forma giyen Jamaika asıllı İngiliz sol bek Archie Brown ile de anlaştı. 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenen oyuncu için 8 milyon Euro bonservis ödenmesi, Archie Brown’a da yıllık 2.5 milyon Euro ücret ödenmesi bekleniyor. Bu transferde tek pürüz Serie A devi Milan’ın da devreye girmesi. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer olan Theo Hernandez’in boşluğunu Archie Brown’u transfer ederek doldurmak isteyen Milan’da Sportif direktör Igli Tare’nin oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken Brown’un tercihinin hafta başıma kadar netleşmesi bekleniyor.

12+2 YABANCI KURALINA DA UYUYOR

Hem 3’lü savunmada sol stoper olarak görev yapan hem de 4’lü savunmada sol bek olarak oynayan Archie Brown’ı teknik direktör Jose Mourinho’nun çok istediği gelen bilgiler arasında. 23 yaşındaki İngiliz oyuncunun bir başka avantajı bu sezon yabancı kuralında uygulanacak 14+2’de 2 futbolcunun 2002 ve sonrası doğumlu olması kuralına da uyması. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Archie Brown’un Gent ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Genç futbolcu geçen sezon Belçika ekibi ile 46 maçta süre bulurken, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

Haberin Devamı